Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor

Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreni, tüm dünyada konuşulmaya devam ederken gezegenin ücra köşesinde ise Philip'i kendi tanrıları olarak gören bir ada kabilesi, cenazesi için günlük ritüeller tasarlıyor.

Vanuatu ülkesinde bir ada olan Tanna'daki kabile üyeleri kültür uzmanlarından birine göre dans ederek, konuşarak ve yerli bitkileri kavanın törensel içeceği ile Prens Philip'in yasını tutacak. Prens Philip'in kendi tanrıları olduğuna ve bir yanardağ ruhunun vücut bulmuş hali olduğuna inanan kabilenin, Prens Charles'ı ise halefi olarak kabul edip kutsal yağ ile meshedeceği şeklinde tahminler var.

İKİ DÜNYA ARASINDAKİ KAPIYI AÇAN İÇECEK

Avustralya Müzesi araştırma görevlisi Kirk Huffman, bu kabilenin "Prens Philip Hareketi" olarak bilinen bir grup olduğunu ve dünya üzerinde 4 bin 500 kişinin konuştuğu Navhaal adında bir dil konuştuklarını söylüyor. Ayrıca Huffman, bu kabile için kava içmenin 'maddi dünya ile maddi olmayan dünya arasındaki kapıyı açan sıvı anahtar' olduğunu ve 'kutsal bir aktivite' niteliği taşıdığını belirtiyor.

Kava içeceğinin kutsallığı hakkında konuşan Huffman "'Kava kullanarak daha iyi yağmur, daha iyi güneş, daha iyi mahsul verimliliği, her türlü şeyi elde edebilirsiniz. Çünkü bu istekleri kava aracılığıyla dünyaya getiriyorsunuz" dedi.

"PRENS PHILIP'İN KÖKENİ TANNA'YA DAYANIYOR"

Öte yandan reenkarnasyona inanan kabile halkına göre, ölüler etrafta dolaşabilir ve yıllar sonra başka bir kişinin bedeninde ortaya çıkabilir. Bu yüzden kabile, Prens Philip'in kökeninin kendi yaşadıkları yer olan Tanna'ya dayandığını söylüyor.

Huffman, Philip'in hareketle bağlantısının 1971'de Vanuatu'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında başladığını ve burada kuzeydeki Malekula Aadası'nda bazı geleneksel ritüellere katıldığını bildiriyor.