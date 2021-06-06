Prens Harry-Meghan Markle çiftinin çocukları dünyaya geldi
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Prens Harry-Meghan Markle çiftinin çocukları dünyaya geldi

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İngiliz Kraliyet Ailesi'yle sorun yaşadıktan sonra ABD'ye taşınan Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan'ın ikinci çocukları Lilibet "Lili" Diana'nın dünyaya geldiği açıklandı. Doğum sonrası anne kızın sağlıklarının iyi olduğu da aktarıldı.

Prens Harry ve Meghan Markle, Amerikan CBS televizyonunda Oprah Winfrey'ye verdikleri mülakatla günlerce dünya basınının gündemini meşgul etmişti. Harry-Meghan çifti röportajda İngiltere Kraliyet Ailesi'ne yönelik suçlamalarda bulunmuştu. Harry, Saray'da ırkçılığa maruz kaldıklarını anlatırken, eşi Meghan bu konuda ayrıntıya girmek istemediğini ifade etmişti.

ABD'DE DÜNYAYA GELDİ

Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan'ın ikinci çocukları Lilibet "Lili" Diana'nın yerel saatle 11.40'da ABD'nin California eyaletine bağlı Santa Barbara şehrinde bir hastanede dünyaya geldiği açıklandı. Doğum sonrası anne kızın sağlıklarının iyi olduğu da aktarıldı.

ÇİFTTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Meghan ve Harry çifti, dünya genelinde kendilerine destek veren insanlara teşekkür etti.

PRENS ANDREW'İ BİR SIRADA DAHA GERİLETTİ

Öte yandan Diana bebek, Kraliyet Ailesi'nde tahta geçecek kişiler arasında sekizinci sırada bulunuyor. Bebeğin doğması, tahta geçiş sıralamasında 8. sırada bulunan Prens Andrew'i dokuz sıraya geriletti. Bebeğe henüz prenses veya majesteleri unvanı verilmedi.

EVLİLİKLERİNİN MUTSUZ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

İngiliz ve Avustralya basınında yer alan bazı haberlere göre Prens Harry ile Meghan Markle'ın hayatı, dışarıdan göründüğü kadar iyi olmadığı öne sürülmüştü. Bu iddialara göre; Harry ile Meghan, durmadan tartışıyorlar, kavga ediyorlarmış.

Prens Harry-Meghan Markle çiftinin ikinci çocukları dünyaya geldi
Prens Harry-Meghan Markle çiftinin çocukları dünyaya geldi
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Bebeklerine Kraliçe Elizabeth'in takma adını koyan Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet'e zeytin dalı mı uzattı?
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