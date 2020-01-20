Prens Harry, Kraliyet ailesinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu: Başka şansımız yoktu
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Prens Harry, Kraliyet ailesinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu: Başka şansımız yoktu

20.01.2020 09:01 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:01
Prens Harry, Kraliyet ailesinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu: Başka şansımız yoktu

Kendi isteğiyle eşiyle birlikte Kraliyet ailesi 'üst düzey' üyeliğinden ayrılan , kararın tarafından kabul edilmesinin ardından ilk kez konuştu. Prens, eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ile geldikleri noktada 'başka şanslarının kalmadığını' söyledi.


Prens Harry, pazar günü bir yardım kuruluşunda yaptığı konuşmada, "Umudumuz, Kraliçe, Milletler Topluluğu ve askeri derneklerine kamu finansmanı olmadan hizmet etmeye devam etmekti. Ne yazık ki bu mümkün değildi, "dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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