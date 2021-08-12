Prens Charles ve Lady Diana'nın düğün pastasından bir dilim 1850 sterline satıldı
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Prens Charles ve Lady Diana'nın düğün pastasından bir dilim 1850 sterline satıldı

Prens Charles ve Lady Diana'nın düğün pastasından bir dilim 1850 sterline satıldı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Prens Charles ve Lady Diana'nın düğün pastasından bu zamana kadar saklanan bir dilimin açık artırmada 1850 sterline (yaklaşık 22 bin lira) satıldığı bildirildi.

Prens Charles ve Lady Diana'nın düğün pastasından bu zamana kadar saklanan bir dilimin açık artırmada 1850 sterline (yaklaşık 22 bin lira) satıldığı bildirildi.

The Week dergisinin haberine göre, Prens Charles ve Lady Diana'nın 1981'deki düğününde sunulan 23 pastadan birinin dilimi açık artırma ile iş adamı Gerry Layton'a satıldı.

Lüks tekne kiralama şirketi sahibi olduğu belirtilen Layton'un, pasta dilimini sağlam şekilde teslim almak için gelecek hafta Yorkshire'dan Gloucestershire'a gideceği belirtildi.

Açık artırmada yoğun ilgi gören pasta diliminin 500 sterline (yaklaşık 6 bin lira) satılması beklenirken, 1850 sterline satılması müzayedeciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Pasta diliminin üzerinde altın, gümüş, kırmızı ve mavi Kraliyet arması bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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