Premier League Maçları FIFA 20'ye Taşınıyor Dünya futbolunun en takip edilen liglerinden olan Premier League, Koronavirüsten dolayı askıya alındığından beri e-sports turnuvası hazırlıkları yapıyordu.

Dünya futbolunun en takip edilen liglerinden olan Premier League, Koronavirüsten dolayı askıya alındığından beri e-sports turnuvası hazırlıkları yapıyordu. ePremier League Invitational turnuvasında bir araya gelecek Premier League oyuncuları kozlarını FIFA 20'de paylaşacak.

Premier League tarafından düzenlenecek olan ePremier League Invitational turnuvasında Manchester City'den Raheem Sterling, Liverpool'dan Alexander-Arnold ve Tottenham Hotspur'dan Moussa Sissoko yer alacak. Ayrıca müzisyen Tom Grennan da Manchester United'ı temsil edecek.

Premier League FIFA 20 turnuvası nasıl izlenir?

Her takımın temsilcisi, çekilişlerle belirlenen rakiplerini yenmeye çalışacakken Premier League takımlarının FIFA 20'deki kapışması finale sadece iki takım kalana kadar devam edecek. Ayrıca ePremier League Invitational turnuvasındaki maçlar, Sky Sports'un YouTube ve Twitch kanallarının yanı sıra Premier League'in sosyal medya adreslerinden ücretsiz yayınlanacak.

Premier League turnuvasının ilk maçı ne zaman?

Bugün Türkiye saatiyle 14.00'da yapılacak ilk maçlarla ePremier League Invitational'a start verecek olan Premier League, turnuvanın tüm programını da web sitesinden paylaşmış durumda.

Premier League, Koronavirüs salgını sırasında e-spor müsabakaları düzenleyen tek lig değil. Daha önce NASCAR, iRacing'de oynanan yarışları sosyal medyadan devam ettirmişti ve Kuzey Amerika'nın profesyonel ligi MLS de kendi FIFA 20t turnuvasını düzenlemişti.