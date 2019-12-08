Prefabrik ev, yangında kullanılmaz hale geldi
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Prefabrik ev, yangında kullanılmaz hale geldi

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde tek katlı prefabrik ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

08.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:34
Prefabrik ev, yangında kullanılmaz hale geldi

MUĞLA'nın ilçesinde tek katlı prefabrik ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

'nde Sebahattin Dikişçi'ye ait tek katlı prefabrik evde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı bir sırada çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. 

Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında prefabrik ev, içindeki eşyalarla birlikte kullanılmaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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