Pratik fincan böreği tarifi! Fincan böreği nasıl yapılır? Kısa sürede hazırlayacağınız pratik fincan böreği tarifi, kahvaltı ve çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak.Peki, fincan böreği nasıl yapılır? İşte, Pratik fincan böreği tarifi!

GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için: 2 su bardağı un, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı ılık su

İç harcı için: 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı karabiber, 500 gram pazı, 1 adet soğan, yarım çay kaşığı tuz

Kızartma için: 3/4 su bardağı ayçiçek yağı

HAZIRLANIŞI

Geniş bir kaba unu alın ve ortasını açın. Unun ortasına yumurtayı kırın, tuzu ekleyin ve suyu azar azar ilave ederek karıştırın.

Hamur yumuşak ele yapışmayacak kıvama gelene kadar karıştırın. Hamuru hazırladıktan sonra 4 eşit parçaya bölün. Üzerine nemli bir bez örterek yarım saat bekletin.

Fincan böreğinin iç harcı için pazıları yıkayıp sap kısımlarını ayırın ve ince ince doğrayın. Soğanı da küp küp olacak şekilde doğrayın.

Bir tavada tereyağını eritin. Soğanları pembeleşene kadar tavada kavurun. Sonra pazıları, karabiberi ve tuzu ilave edin. Malzemeler suyunu çekene kadar tavada pişirmeye devam edin.

Dinlenen hamurun her bir parçasını açabildiğiniz kadar ince olacak şekilde açın. 4 adet yufka elde edin. Hazırladığınız iç harcı yufkanın üzerine öbek öbek olacak şekilde yerleştirin. Bir yufka üzerinde 5-6 adet iç harcı öbeği olabilir. Sonra diğer yufkayı iç harcı olan yufkanın üzerine örtün. Ağzı geniş olan bir fincan ile öbeklerin olduğu kısımlara bastırarak börek parçalarını çıkarın. Böylece fincan böreği dilimleri elde edeceksiniz.

Börek öbeklerini çıkardıktan sonra geri kalan hamur parçalarını aynı şekilde devam ederek börek öbekleri oluşturabilirsiniz.

Börekleri hazırladıktan sonra tavada yağı kızdırın ve fincan böreği parçaları altın sarısı renk alana kadar kızartın. Afiyet olsun.