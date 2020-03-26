Pozantı Belediyesinin Kovid-19 tedbirleri Pozantı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını arttırdı.

Pozantı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını arttırdı.

Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın talimatıyla, ilçenin her noktasında çöp konteynerleri, cadde ve sokaklar ile halkın yoğun kullandığı alanlar özel solüsyonla yıkandı.

Çay, yaptığı açıklamada, Pozantı Belediyesi olarak görevlerinin bilinci ile ilçede Kovid-19'a karşı gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Siz de kendiniz ve insanlığına saygı için 'Evde Kalın', çevrenizi temiz tutun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA