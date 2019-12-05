Potada Konyaspor'a Karşı Muhteşem Galibiyet

05.12.2019 08:39 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:39

Rakibine karşı son saniyeye kadar mücadeleyi bırakmayan dev adamlar maçtan 65-52 galip ayrıldı.

Türkiye Basketbol Liginin 9.hafta karşılaşmasında, Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız Konyaspor'uMuradiye Spor Salonu'nda ağırladı. Maçı, yönetim kurulu üyeleri Bora Çaylan, Hakan Kadayıfçılar, Bülent Karabulut, Ertan Korkmaz Onur Baylan da izledi.İlk periyotta her iki takımda sayı üretmede zorlandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız bu periyodu 13-11 önde bitirdi.İkinci periyotta Konyaspor'un savunmasını zorlayan dev adamlarımız hücumda etkili oyununu sürdürdü ve soyunma odasına 32-23 önde gitti. Üçüncü periyotta hücum hattında etkili olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Konyaspor'un skoru yakalamasına rağmen 42-38 üstün bitirdi. Son periyotta hızlı hücumlara çıkan ve rakibinin hata yapmasını sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'umuz maçtan 65-52 galip ayrıldı.

Kaynak: Bültenler