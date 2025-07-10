"Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan kedi" anlamına gelen "tekir" kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

'Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan kedi' anlamına gelen 'tekir' kelimesinin kökeninin anlamı nedir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan "Napolyon kirazı", adını hangisinden almıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan "Napolyon kirazı", adını hangisinden almıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan "Napolyon kirazı", adını hangisinden almıştır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"POSTU SİYAH ÇUBUKLARLA VE BENEKLERLE SÜSLÜ, KÜL RENGİNDE VEYA BOZ OLAN KEDİ" ANLAMINA GELEN "TEKİR" KELİMESİNİN KÖKENİNİN ANLAMI NEDİR?

A: Toprak

B: Kaplan

C: Benzersiz

D: Desenli

Cevap : B

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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