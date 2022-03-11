ARDAHAN (İHA) - Posof Kaymakamı ve Belediye Başkanı 2 bin 550 rakımlı Ulgar Dağı'nda karla mücadele ekiplerini ziyaret etti

ARDAHAN Ardahan'ın Posof ilçesinde son yılların en şiddetli kış mevsimi yaşanıyor. Mart ayında bile her gün kar yağdığı için karayolları görevlileri de 2 bin 550 rakımlı Ulgar dağının yolunun kapanmaması için gece gündüz çalışıyorlar.

Ulgar dağının 2 bin 550 metre yükseklikte yerinde ikamet eden ve mesai saati olmayan Karayolları personelini tebrik etmek için Posof Kaymakamı Ahmed Çelik ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar bakım istasyonunu ziyaret ederek hediye verdiler. Karla mücadele ekipleri kendilerine ziyarete gelen Kaymakam ve Belediye başkanını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Ulgar dağı tünelinin açılmaması Uluslar arası yol olan Posof yolunun kar dan kapanmaması için değişik araçlarla daima kar temizliği yapılmaya devam ediyorlar.