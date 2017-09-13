Porto: 1 - Beşiktaş: 3

Porto: 1 - Beşiktaş: 3

STAT: Estadio do DragaoHAKEMLER: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam NunnPORTO: Casillas, Ricardo Pereira, Alex Telles, Felipe Augusto, Ivan Marcano, Yacine Brahimi, Danilo Pereira (Dk. 82 Hernani Fortes), Jesus Corona (Dk. 46 Andre), Oliver Torres (Dk.

Porto: 1 - Beşiktaş: 3



STAT: Estadio do Dragao

HAKEMLER: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn

PORTO: Casillas, Ricardo Pereira, Alex Telles, Felipe Augusto, Ivan Marcano, Yacine Brahimi, Danilo Pereira (Dk. 82 Hernani Fortes), Jesus Corona (Dk. 46 Andre), Oliver Torres (Dk. 46 Otavio), Moussa Marega, Tiquinho Soares 

BEŞİKTAŞ: Fabri, Pepe, Adriano Correia (Dk.87 Necip), Caner Erkin, Tosic, Ryan Babel, Talisca, Atiba Hutchinson, Quaresma (Dk. 73 Negredo), Oğuzhan (Dk. 65 Medel), Cenk Tosun

GOLLER: Dk 13 Talisca, Dk. 28 Cenk Tosun, Dk. 86 Babel (Beşiktaş)  - Dk. 21 Tosic (k.k.) (Porto)

SARI KARTLAR: Ricardo Pereira, Andre (Porto) -  Caner (Beşiktaş)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Porto'yu 3-1 yendi. - Porto