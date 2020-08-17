Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kişileri kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kişileri kurtardı

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Algarve'deki bir plajda kanoları alabora olan iki kadının kurtarılmasına yardım etti.

Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kişileri kurtardı
17.08.2020 19:42 | Son Güncelleme: 17.08.2020 20:50

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Algarve'deki bir plajda kanoları alabora olan iki kadının, kurtarılmasına yardım etti.

71 yaşındaki Cumhurbaşkanı, Cumartesi günü yaşanan olayda kanolarının ters dönmesiyle suda zorluk yaşayan kadınlara yardımcı olmak için yüzerken görüntülendi.

De Sousa daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların komşu plajdan akıntıyla sürüklendiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı de Sousa, bölge turizmini canlandırmak için şu anda Algarve'de tatilde.

Portekiz ekonomisi, koronavirüs salgınından darbe yiyen turizm sektörüne büyük ölçüde bağımlı.

Cumhurbaşkanı, Praia do Alvor plajında gazetecilere konuştuktan kısa bir süre sonra, denizde zor durumda kalan kadınları fark etti.

De Sousa'nın yüzüp, kadınlara yardım ettiği anlar görüntülendi. de Sousa ulaştığında, bir başka adam ve jet ski kullanan bir kişi daha kadınların yanındaydı.

Jet Ski kullanan adam, kanoyu sahile çekmeyi başardı.

Portekiz hala, İngiltere hükümetinin karantina kısıtlamalarından muaf ülkeler listesinde değil.

Ülkeyi her yıl yaklaşık 3 milyon İngiliz turist ziyaret ediyordu.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı Ekonomi
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı Güncel
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti Spor
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte
Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence 'George Floyd' muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Monaco'nun radarına girdi
Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Monaco'nun radarına girdi
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ozan Güven Aamir Khan Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kişileri kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 20:50:29. #1.15#
title