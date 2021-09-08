Kayıp 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu
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Kayıp 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de uzun zamandır haber alınamayan 3 kişinin bulunması için Porsuk Çayı'nda arama çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar sonucunda 6 parça kemik bulundu. Kemikler incelemek üzere laboratuvara gönderildi. yapılan çalışmalar devam ederken bulunan 6 parça kemik incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Uzun zamandır kayıp olan Hikmet Biçer (71), Bayram Koçak (43) ve Mehmet Yerebakan (60) isimli vatandaşların bulunması için gerçekleştirilen çalışmalar Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (ODAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İnsani Yardım Derneği (İHH) Arama Kurtarma ve ANDA Arama Kurtarma ekiplerince yürütüldü. Çalışmalar Porsuk Çayı etrafından yürütülüyor.

6 PARÇA KEMİK BULUNDU

Suları çekilen Porsuk Çayı'nda ekiplerin yaptığı aramalarda telefon, drone, kamera, bisiklet, koltuk gibi eşyalar bulunurken, çok miktarda çöp çıkarıldı. Ayrıca çalışmalarda, 6 parça da kemik bulundu. Bulunan kemikler, insana ait olup olmadığı incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Kemiklerin bulunduğu bölgelerde ise çalışmalar yoğunlaştırıldı.

VATANDAŞLAR MERAKLI BAKIŞLARLA İZLİYOR

Porsuk Çayı boyunca yayılan ekiplerin yaptığı çalışmalar, vatandaşların meraklı bakışları altında devam ediyor. Bazı vatandaşların ise içeceklerini alıp arama çalışmalarını seyretmesi dikkatleri çekti.

Kayıp 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu
Kayıp 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu
Kayıp 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu
Kayıp 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu
Kayıp 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu
Kayıp 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kayıp 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu - Haberler
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