Porçay kimdir, kaç yaşında? Porçay neden hapse girdi? Free Porçay ne demek?
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Porçay kimdir, kaç yaşında? Porçay neden hapse girdi? Free Porçay ne demek?

19.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:32
Porçay kimdir, kaç yaşında? Porçay neden hapse girdi? Free Porçay ne demek?

Özellikle Reddit ve YouTube'da büyük bir takipçi kitlesine sahip Porçay'ın hapse gireceği haberleri tüm sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Takipçiler, Porçay kimdir, kaç yaşında? Porçay neden hapse girdi? Porçay Reddit hesabı nedir? Porçay gerçek adı nedir? sorularını merak etti!

Instagram, Reddit ve YouTube sayfalarında büyük bir hayran kitlesine sahip Porçay'dan son gelen haber takipçilerini üzdü! YouTube için çektiği parodi videolarıyla tanınan ve ünlü olan Porçay'a, ünlü rapçi Ezhel'i taklit ettiği Rap videosu yüzünden "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek" suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verildiği duyuruldu. Sosyal medyada hayranları #freeporcay hashtag/etiketleriyle paylaşımlar yapmaya başladı. Free Porçay ise "Porçay'a Özgürlük" anlamına geliyor! İşte detaylar...

PORÇAY NEDEN CEZA ALDI? PORÇAY NEDEN HAPSE GİRECEK?

Porçay, Rapçi Ezhel'in bir şarkısına çektiği parodi klibinde insanları uyuşturucu kullanımına özendirmek gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi. Davası, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada Porçay'ın YouTube için çektiği 'Ot İçiyorum' başlıklı parodi videosu sebebiyle, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi! Mahkeme, Porçay kullanıcı adıyla paylaşım yapan Ö. A.'nın "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek" gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapsine hükmetti! Porçay ise T24'e konuştu ve kararı istinafa taşıyacaklarını ifade etti!

Porçay ayrıca Twitter hesabı üzerinden şu açıklamada bulundu:

Porçay kimdir, kaç yaşında? Porçay neden hapse girdi? Free Porçay ne demek?

"Yaptığım Ezhel parodisi yüzünden bugün hakim hakkımda 4 yıl 2 ay hapis cezasına karar verdi. Olayın gerçekliğini hala idrak edebilmiş değilim bu yüzden üzerinde konuşmam doğru olmaz, yakında geçirdiğim süreci bir videoda anlatacağım."

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