Popüler Çin strateji oyununu çalıntı kodlar nedeniyle Steam'den kaldırıldı

Sandbox strateji oyunu Myth of Empires, telif hakkı ihlali iddiaları üzeirnde Steam'den kaldırıldı ve bu da DMCA'nın indirilmesi talebiyle sonuçlandı. Myth of Empires'in geliştiricisi Angela Game, oyunun kaldırılmasını kimin talep ettiğini açıklamayı reddetti.

İKİ OYUN ARASINDAKİ BENZERLİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Kaldırma talebi, Angela Game'in 2020'de Studio Wildcard'ın ana şirketi olan ve Ark kaynak koduna erişimi olan Snail Games China'nın en az bir eski çalışanı tarafından kurulduğunu söylüyor. Myth of Empires Kasım 2021'de piyasaya sürüldüğünde Studio Wildcard, tesadüf olasılığının ötesine geçtiğini düşündüğü özdeş oyun mekaniği de dahil olmak üzere iki oyun arasındaki benzerlikler nedeniyle anlaşılabilir bir hale geldi.

İDDİALARIN KANITLANMASI ÜZERİNE STEAM'DEN KALDIRILDI

Myth of Empires, yürütülebilir dosyadaki kod başlıklarını karşılaştıran Studio Wildcard geliştiricileri, Ark kaynak kodunun Myth of Empires'de kullanıldığını doğruladığını söyledikleri bir ön analizde yüzlerce eşleşen sınıf, değişken ve işlev adı bulduklarını iddia ediyor. İddialarını 1 Aralık'ta Steam'e sunduktan sonra oyun 3 Aralık tarihinde Steam'den kaldırıldı.

"TEKRAR KULLANIMA SUNMA İNANCIMIZ DEVAM EDİYOR"

Myth of Empires, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu durumu zamanında çözebileceğimize ve oyunu tekrar herkesin kullanımına sunabileceğimize olan inancımız devam ediyor." Sözlerine yer verdi. Myth of Empires Steam mağazasından kaldırılmasına rağmen oyuna kütüphanesine sahip olanlar hala oynayabilmektedir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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