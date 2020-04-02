Popüler Canlı Yayın Yazılımı Streamlabs OBS, Artık MacOS'da
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Logitech, Mac, Teknoloji

Popüler Canlı Yayın Yazılımı Streamlabs OBS, Artık MacOS'da

Popüler canlı yayın yazılımı Streamlabs OBS, artık Mac kullanıcıları tarafından da kullanılabilecek. Logitech'e ait şirket, kullanıcıların artık Mac için Streamlabs OBS'yi (Open Broadcaster Software) kullanabileceğini, Twitch ve YouTube ile entegre olduklarını açıkladı.

02.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:50
Popüler Canlı Yayın Yazılımı Streamlabs OBS, Artık MacOS'da

Popüler canlı yayın yazılımı Streamlabs OBS, artık Mac kullanıcıları tarafından da kullanılabilecek. Logitech'e ait şirket, kullanıcıların artık Mac için Streamlabs OBS'yi (Open Broadcaster Software) kullanabileceğini, Twitch ve YouTube ile entegre olduklarını açıkladı.

Streamlabs OBS, Open Broadcaster Software'i temsil eden OBS'ye benzer şekilde tasarlanmış bir yazılım olup, geçtiğimiz yıl Logitech tarafından satın alınmıştı. Kullanımı ücretsiz olan yazılım, temelde herhangi bir hizmetin akışını sağlamasıyla biliniyordu.

Çevrimiçi ekranınınzı güzelleştirmek ve özelleştirmek için kullanabileceğiniz temalara sahip olan Streamlabs, kullanım olarak da normal OBS'den biraz daha kolay. Ayrıca yazılımın profesyonel içerik oluşturuculara yönelik daha fazla özellik getiren ücretli bir sürümü de bulunuyor.

Streamlabs; Twitch, YouTube, Mixer ve Facebook gibi platformlarla entegre olduklarını dile getirdi. Bu, yayıncıların deneyimi özelleştirmelerine ve platformların her birinde içeriklerinden para kazanmalarına olanak tanıdığı anlamına geliyor.

"Şu anda Mac'te Streamlabs OBS'nin en iyi sürümünü oluşturmak için beta testimizden gelen geri bildirimleri entegre etmeye odaklanıyoruz." şeklinde bir duyuruda bulunan şirket, MacOS kullanıcılarının Streamlabs için beklemede kalmasını istiyor.

Kaynak: Tamindir

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