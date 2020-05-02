Popçu Edis'den çarpıcı itiraflar
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Popçu Edis'den çarpıcı itiraflar

Popçu Edis'den çarpıcı itiraflar
02.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:44

Çıkardığı 'Perişanım' single'ıyla kısa sürede listelerde zirveye yerleşen Edis, karantina günlerinde Instagram'dan yaptı canlı yayınlarla oldukça beğenilen Saba Tümer'in canlı yayınına katıldı. Tümer'in sorularını tüm açıklığıyla yanıtlayan Edis dikkat çeken açıklamalar yaptı

Saba Tümer, Edis'e 'Seni programıma almayı çok istiyordum. Sen başladığında ben sohbet programını bırakmıştım. Seni hep& ; takip ediyordum. Herkes star ışığı ile doğmuyor, hatta star olmaya çalışıyorlar bu da komik duruyor. Ancak sende bu ışık var ve star oldun. Çok iyisin" diyerek sözlerine başladı.

'HAKKANİYETLİ OLMAYA GAYRET EDİYORUM'

Kendisiyle ilgili yaşadıklarını anlatan Edis, "Hayatım boyunca insanlar bana ne yaşattıysa kendileri de aynı şeyi yaşadı. Ben o yüzden kendi hayatımda hakkaniyetli olmaya gayret ediyorum' şeklinde konuştu.

'KONFOR ALANIN GİDİYOR'

Edis, Saba Tümer'in 'Özgür bir insan mısın?' sorusuna, "Özgürlüğüme çok düşkünüm.& ; Şöhret yüzünden özgürlüğünden ödün veriyorsun. Konfor alanın gidiyor maalesef…" cevabını verdi.

'SALSA YAPIYORUM'

Edis, ünlü sunucunun "Yaptığın danslar ne?" sorusuna, "Bilmediklerinizden, zeybek, cha cha, salsa yapıyorum. Küçüklüğümden beri dans dersleri alıyorum' diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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