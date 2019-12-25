Pop müzik bitti diyenlere en güzel cevap
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Pop müzik bitti diyenlere en güzel cevap

Geçtiğimiz hafta DMC etiketiyle dijital mecralarda yeni şarkısı 'Aramışsın'ı dinleyicileriyle buluşturan güzel şarkıcı Ömür Gedik, youtube'ta 1 haftada 1 milyon dinlenerek pop müzik can çekişiyor diyenlere adeta yanıt verdi.

25.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:12
Pop müzik bitti diyenlere en güzel cevap

Pop ile rap müziğin kıyasıya yarıştırıldığı bugünlerde, ; 'Pop müzik bitti diyenlere en güzel cevap budur. 1 haftada 1 milyon. İlginin çok fazla oluşu ve de şarkının akustik halini istiyoruz diye aşırı mesaj almam dolayısıyla 'Aramışsın'ın akustik versiyoyunu da hazırladık. O da şu anda yayında! Pop müzik ölmedi de, ölmez de' diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
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