25.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:12

Pop ile rap müziğin kıyasıya yarıştırıldığı bugünlerde, Ömür Gedik; 'Pop müzik bitti diyenlere en güzel cevap budur. 1 haftada 1 milyon. İlginin çok fazla oluşu ve de şarkının akustik halini istiyoruz diye aşırı mesaj almam dolayısıyla 'Aramışsın'ın akustik versiyoyunu da hazırladık. O da şu anda yayında! Pop müzik ölmedi de, ölmez de' diye konuştu.

Kaynak: Bültenler