: Pompeo'nun Süleymani suikastını haklı çıkarma için söylediği sözler olay yarattı

10.01.2020 18:08 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:11

ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kasım Süleymani suikastını haklı çıkarmak için ortaya attığı öldürülmeseydi Amerikalılara yönelik büyük bir saldırıya hazırlandığı iddialarıyla çelişen açıklamalar yaptı.

"TAM OLARAK NE ZAMAN, NEREDE SALDIRACAĞINI BİLMİYORUZ"

İddiaların inandırıcı bulunmaması ve eleştirilmesi sonrası Pompeo, perşembe günü Fox News kanalına verdiği mülakatta savunmaya geçti. Süleymani'nin Amerikalılara düzenlemeye hazırlandığı saldırıların ayrıntılarıyla ilgili istihbaratta büyük boşluklar bulunduğunu söyleyen Pompeo, buna rağmen "Süleymani'nin komplosunu kurduğu bir dizi saldırının eli kulağında olduğuna şüphe yoktu" diye ısrar etti. Ama herhangi bir saldırının ne zaman nerede düzenleneceğine dair bilgisinin bulunmadığını itiraf eden Dışişleri Bakanı, "Tam olarak ne zaman, nerede, bilmiyoruz, ama gerçekti" dedi.

Mike Pompeo

POMPEO'NUN BRİFİNGİ AĞIR ELEŞTİRİ ALMIŞTI

Pompeo'nun çarşamba günü istihbaratçılarla birlikte Kongre'ye Süleymani suikastıyla ilgili verdiği brifing, ağır eleştiriler almıştı. Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee "Burada bulunduğum 9 yılda en azından askeri konularda aldığım en berbat brifingdi" tepkisini gösterirken, Demokrat vekil Pramila Jayapal "Acil tehdit olduğuna dair hiçbir somut kanıt sunulmadı" değerlendirmesini yaptı.

POMPEO, ELEŞTİRİLERE "DİNAMİT GİBİ İŞ ÇIKARDIM" KARŞILIĞI VERDİ

Eleştirilere "Dinamit gibi iş çıkardım" karşılığını veren Pompeo, "Bu ortamda tüm gerçekleri onlara sunmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık" dedi. Gülümseyerek "Brifingden çok sayıda değişik geri bildirim aldım" diye ekledi. Pazartesi günü de Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den "Ben gördüğüm istihbaratın arkasında dururum. İstihbarat da inandırıcı, aciliyet arz eden ve çapı bakımından çok netti" iddiası gelmişti.

TRUMP "ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ HAVAYA UÇURMAYI PLANLIYORDU" DEMİŞTİ

Beyaz Saray'da yapılan çevresel bir etkinlik sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, bir gazetecinin Kasım Süleymani suikastıyla ilgili sorusuna, "İranlı Süleymani'yi öldürmeye karar verdik. Çünkü Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'ni havaya uçurmayı planlıyordu" cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD, Cuma günü Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda insansız hava aracıyla bir düzenlediği hava operasyonu düzenlemiş, saldırıda İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis öldürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani'nin çok sayıda ABD vatandaşının ölümünden sorumlu olduğunu ifade etse de, operasyon sonrası açıklamalarında "ABD bu operasyonu bir savaş başlatmak için değil, bir savaşı önlemek için düzenledi" demişti.

İran'dan gelen tüm açıklamalarda ise "Süleymani'nin intikamının alınacağı" vurgusu yapılmış ve sonrasında Irak'taki 2 ABD üssü İran tarafından vurulmuştu.

Kaynak: AA

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