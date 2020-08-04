Pompalı tüfekle eşini ağır yaralayıp, intihar etti
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Pompalı tüfekle eşini ağır yaralayıp, intihar etti

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, eşi Necla T.'yi (76) pompalı tüfekle vurarak, ağır yaralayan Halil T. (79), ardından çenesinin altına dayadığı silahı ateşleyip, yaşamına son verdi.

Pompalı tüfekle eşini ağır yaralayıp, intihar etti
04.08.2020 16:13 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:27

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, eşi Necla T.'yi (76) pompalı tüfekle vurarak, ağır yaralayan Halil T. (79), ardından çenesinin altına dayadığı silahı ateşleyip, yaşamına son verdi. 

Olay, saat 11.30 sıralarında, Gökkaya Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk ve 3 torun sahibi çifti Halil T., bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Necla T.'ye pompalı tüfeğiyle ateş etti. Halil T., ardından aynı silahı çenesinin altına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Halil T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sağlık durumu ağır olan Necla T. ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Halil T.'nin cansız bedeni de jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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