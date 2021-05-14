Pompa tamiri için girdiği sulama göletinde hayatını kaybetti
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Pompa tamiri için girdiği sulama göletinde hayatını kaybetti

Pompa tamiri için girdiği sulama göletinde hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Erdem ÖZCAN - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, dün pompa tamiri için girdiği gölette kaybolan Mustafa Metin'in (37) cansız bedenine ulaşıldı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, dün pompa tamiri için girdiği gölette kaybolan Mustafa Metin'in (37) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bandırma'ya bağlı kırsal Erikli Mahallesi'nde meydana geldi.

Bölgedeki bir hayvan çiftliğinde çalışan Mustafa Metin, çiftliğe su sağlayan pompayı tamir etmek için sulama göletine girdi. Bir süre sonra Metin'in göletten çıkmadığını fark eden arkadaşları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen Büyükşehir İtfaiyesi Bandırma ve Erdek Grup Amirliği dalgıç ekipleri, göletteçalışma başlattı. Ekipler, sabah saatlerinde Metin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Mustafa Metin'in cansız bedeni, morga kaldırıldı. 


- Balıkesir
Pompa tamiri için girdiği sulama göletinde hayatını kaybetti
Pompa tamiri için girdiği sulama göletinde hayatını kaybetti
Pompa tamiri için girdiği sulama göletinde hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem ÖZCAN

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