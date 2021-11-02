Pomem yedek kaça kadar gelir? Polislik yedek alımı ne zaman? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarına göre yedeklere kalan vatandaşlar POMEM sıralamaya giremedi ne demek, yedek kaça kadar gelir sorusuna yanıt arıyor.

POMEM SIRALAMAYA GİREMEDİ NE DEMEK, YEDEK KAÇA KADAR NE DEMEK?

POMEM sıralamaya giremedi demek sıralamadasınız anlamını taşıyor. Eğer aday yüz üzerinden 70 puanı geçmiş ise adaylar arasında alım yapılacak aday için yüksekten başlayarak Sporun %25, KPSS %25 ve Mülakatın %50 etkisi alınıp sıralama oluşturuluyor. Puanlama sonucunda adayın puanı alım sayısına yetecek kadar değilse adayda "SIRLAMAYA GİREMEDİNİZ" yazısı geliyor.

POMEM SIRALAMAYA GİREMEDİ NE DEMEK?

27. dönem POMEM sonuçları için https://www.pa.edu.tr/ sitesine giriş yapan adaylardan bir çoğu 'Sıralamaya giremedi' yazısı ile karşılaşıyor. Sıralamaya giremedinin diğer adı "Sıradasınız" dır. Anlamı ise: Asil veya yedek listeye giremeyen kişilerin mülakatta 70 üstü alarak kaçıncı sırada olduğunı gösteren sıradır. Başarısız ise; Mülakatta 70 altı alan kişilerdir.

POMEM YEDEK KAÇA KADAR GELİR?

POMEM sıralamaya giremedi demek sıralamadasınız anlamını taşıyor. Eğer aday yüz üzerinden 70 puanı geçmiş ise adaylar arasında alım yapılacak aday için yüksekten başlayarak Sporun %25, KPSS %25 ve Mülakatın %50 etkisi alınıp sıralama oluşturuluyor. Puanlama sonucunda adayın puanı alım sayısına yetecek kadar değilse adayda "SIRLAMAYA GİREMEDİNİZ" yazısı geliyor.

27. dönem POMEM sonuçları için https://www.pa.edu.tr/ sitesine giriş yapan adaylardan bir çoğu 'Sıralamaya giremedi' yazısı ile karşılaşıyor. Sıralamaya giremedinin diğer adı "Sıradasınız" dır. Anlamı ise: Asil veya yedek listeye giremeyen kişilerin mülakatta 70 üstü alarak kaçıncı sırada olduğunu gösteren sıradır. Başarısız ise; Mülakatta 70 altı alan kişilerdir.

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