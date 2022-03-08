Polonyalı oyun şirketi, oyunlarından elde ettiği yaklaşık bir milyon dolarlık geliri Ukrayna'ya gönderdi

Rusya'nın Ukrayna işgal sonrası Rusya'ya karşı yapılan yaptırımların yanı sıra Ukrayna'ya destekler de yapılıyor. Birçok espor ve oyun şirketleri tarafından Ukrayna'ya maddi destek sağlandığı bildirilirken Polonya merkezli video oyun şirketi, Ukrayna'ya yaklaşık bir milyon dolar değerinde bağış yaptığını açıkladı.

850 BİN DOLAR BAĞIŞTA BULUNDU

Rusya'ya karşı yapılan dünya genelindeki yaptırımların yanı sıra Ukrayna'ya da destekler gönderilmeye devam ediyor. Polonyalı video oyun geliştiricisi 11 Bit Studios, oyunlarından elde ettiği 850 bin dolarlık geliri Ukrayna'ya bağışladığını duyurdu.

OYUN GELİRLERİNİ UKRAYNA'YA GÖNDERDİ

This War of Mine ve Frostpunk'un arkasındaki geliştirici ekip, oyun satışlarından elde ettiği tüm gelirleri Ukrayna Kızılhaç Derneği'ne bağışlayacağını açıkladığından bu yana, GSC Game World, Bungie ve daha fazlası gibi video oyun geliştiricileri de Ukrayna'ya destek gönderdi.