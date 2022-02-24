Polonya'dan "NATO'nun doğu kanadını güçlendirme" çağrısı - Haberler
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Polonya'dan "NATO'nun doğu kanadını güçlendirme" çağrısı

AA, Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel
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Polonya'dan

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi üzerine, "NATO'nun (Avrupa'nın) doğu kanadını güçlendirme" çağrısında bulundu.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi üzerine, "NATO'nun (Avrupa'nın) doğu kanadını güçlendirme" çağrısında bulundu.

Polonya Hükümeti Sözcüsü Piotr Muller, "NATO'nun doğu kanadının acilen güçlendirilmesi gerekiyor. Bu tür kararların şimdiden alınması gerekiyor." dedi.

Muller ayrıca, Ukrayna'daki Polonya diplomatik temsilciliklerinin "mümkün olduğu sürece" açık tutulacağını kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması üzerine, Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderilmesi talimatı vermişti.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel

Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Haberler

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