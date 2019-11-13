Polonya'da Müslümanlara saldırı planlayan 2 kişi tutuklandı: Breivik ve Tarrant'ı örnek alıyorlardı
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Polonya'da Müslümanlara saldırı planlayan 2 kişi tutuklandı: Breivik ve Tarrant'ı örnek alıyorlardı

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Müslümanlara yönelik saldırı planladığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.Şüphelilerin, Norveç'te 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik ile Christchurch saldırganı Brenton Tarrant'ın terör eylemlerini örnek aldıkları belirtildi

13.11.2019 21:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:01
Polonya'da Müslümanlara saldırı planlayan 2 kişi tutuklandı: Breivik ve Tarrant'ı örnek alıyorlardı

'nın başkenti 'da Müslümanlara yönelik saldırı planladığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.


Polonya İç Güvenlik Birimi (ABW) Sözcüsü Stanislaw Zaryn konuyla ilgili yaptığı açıklamada şüphelilerin, 'te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik ile Christchurch saldırganı Brenton Tarrant'ın terör eylemlerini örnek aldıklarını ve benzerini yapmayı planladıklarını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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