Polonya'da Müslümanlara saldırı planlayan 2 kişi tutuklandı: Breivik ve Tarrant'ı örnek alıyorlardı

13.11.2019 21:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:01

Polonya'nın başkenti Varşova'da Müslümanlara yönelik saldırı planladığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.



Polonya İç Güvenlik Birimi (ABW) Sözcüsü Stanislaw Zaryn konuyla ilgili yaptığı açıklamada şüphelilerin, Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik ile Christchurch saldırganı Brenton Tarrant'ın terör eylemlerini örnek aldıklarını ve benzerini yapmayı planladıklarını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle