Polonya'da ilk adımlarını atıp annesinin kesesine dönen yavru kanguru ilgi odağı oldu

Polonya'da bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen kangurunun ilk adımlarını atmasının ardından annesinin kesesine geri döndüğü anlar bakıcıları tarafından kaydedilirken, minik kanguru ilgi odağı oldu.

Polonya'da bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen kangurunun ilk adımlarını atmasının ardından annesinin kesesine geri döndüğü anlar bakıcıları tarafından kaydedilirken, minik kanguru ilgi odağı oldu.

Polonya'nın Poznan kentindeki hayvanat bahçesinde geçtiğimiz yaz 2 kanguru dünyaya gelmişti. Biri Haziran ayında, diğeri Temmuz ayında doğan yavru kangurular o günden bu yana dünyayı annelerinin kesesinden seyrederken, kangurulardan biri ilk kez annesinin kesesinden çıktı. Meraklı bakışlarla önce etrafı izleyen minik kanguru daha sonra ilk adımlarını attı. Annesinin yoğun ilgisi ile daha da neşelenen kanguru bir süre zıpladıktan sonra tekrar kendini en güvende hissettiği yer olan annesinin kesesine girdi. O anlar kanguruların bakıcıları tarafından kaydedilirken, minik kanguru ilgi odağı oldu. Yavru kangurunun, 8 aylık olmasına rağmen yine de göze büyük görünen cüssesi ile annesinin kesesine girdiği anlar izleyenlerin ilgisini çekti.

Cinsiyetleri henüz bilinmeyen 2 minik kanguru doğduktan hemen sonra diğer kangurular gibi içgüdüsel olarak annelerinin kesesine girmişti. Burada annelerine yapışık şekilde 7 ay geçiren yavrular, sonrasında yine annelerinin kesesinden dış dünyayı izlemeye başlamıştı.

Kangurulardan Haziran'da doğanı keseden dışarı çıkıp ilk adımlarını atarken, Temmuz'da doğan kanguru ise şimdilik dünyayı sıcak ve konforlu anne kesesinden izlemeye devam ediyor. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı