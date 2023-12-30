Zonguldak Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şehrin Temsili Anahtarını Takdim Etti

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, AK Parti heyeti ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Zonguldak'ın temsili anahtarını takdim etti.

Dr. Ömer Selim Alan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şehrimizin kilitlerini yatırımlarla açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şehrimizin temsili anahtarını takdim ettik. Rabbim sen bizi hayra anahtar, şerre kilit eyle" ifadelerini kullandı. Zonguldak için gelecekteki projeler hakkında heyetle fikir alışverişinde bulunuldu.

Paylaşımdaki fotoğrafta AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve partili yöneticiler de yer aldı. - ZONGULDAK