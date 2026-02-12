Zeydan Karalar'ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi
Eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte 5 ismin tahliye edilmesine savcılığın yaptığı itiraz reddedildi. Bir üst mehkeme, tahliye kararını usule uygun bularak savcılığın itirazı hakkında ret kararı verdi.
- İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Zeydan Karalar dahil 6 kişinin tahliyesine yönelik itirazını reddetti.
- İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararının gerekçesini 'yerinde' buldu.
- Mehmet Ataş, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, Mert Çelik ve Müzeyyen Karakaş'ın tahliyeleri, üst mahkemenin kararıyla kesinleşti.
Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası" olarak bilinen davada tutuklu bulunan aralarında eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 kişi geçtiğimiz gün tahliye edilmişti.
SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeydan Karalar dahil 6 kişinin tahliyesine itiraz etmişti. Başsavcılığın itirazı, üst mahkeme olan İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.
REDDEDİLDİ
Üst mahkeme, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının gerekçesini "yerinde" bularak, itirazın reddine hükmetti.
Başsavcılığın tahliyelerine itiraz ettiği ancak üst mahkemenin kararıyla tahliyesi kesinleşen diğer 5 isim ise şöyle: Mehmet Ataş, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, Mert Çelik ve Müzeyyen Karakaş.