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Zeydan Karalar: Adana'da seçim kazanmak çok değerli

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, "İttifak olmamasına rağmen 10 puanla Adana'da seçim kazanmak çok kıymetli, çok değerli. Ben bunun için yüreğine, irfanına inandığım Adanalı kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Karalar, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki seçim ofisi önünde partilileriyle bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Karalar, Türkiye'de önemli bir seçim başarısı yaşandığını söyledi.

Adana'nın seçim yarışında en zorlu iller arasında bulunduğunu ifade eden Karalar, ellerindeki verilere göre 10 puana yakın bir farkla seçimi kazandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazanıp 5 yıl hizmet yaptığım bir yerde ikinci bir kez kazanamazsam suçlu benim. Dolayısıyla Seyhan Belediyesini ilk kazandığımda bundan sonra hep kazanacağımızı söylemiştik. Orada yaptığımız başarılarla Adana halkı bizi Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Onlara minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bir kez de ittifak olmamasına rağmen 10 puanla Adana'da seçim kazanmak çok kıymetli, çok değerli. Ben bunun için yüreğine, irfanına inandığım Adanalı kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum ayrıca mevcut ilçelerimize birkaç ilçe daha ekliyoruz."

Adana'yı tekrar bölgenin incisi, öncüsü ve lideri yapma iddiasında olduğunu anlatan Karalar, bu doğrultuda çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA / Politika

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