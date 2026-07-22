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Zelenskiy, protestoların ardından Genelkurmay Başkanı Syrskyi'yi görevden aldı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, protestoların ardından Genelkurmay Başkanı Syrskyi'yi görevden alarak yerine Mykhailo Drapatyi'yi atadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, günlerdir süren protestoların ardından Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi'yi görevden alıp yerine Mykhailo Drapatyi'yi atadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, başkent Kiev ve ülke genelinde görevden alınması yönünde günlerdir süren gösterilerin ardından Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi'yi görevden aldı. Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Genelkurmay Başkanlığına Mykhailo Drapatyi'yi atadığını ifade etti. Zelenskiy, "Mykhailo, Yevhenii Khmara ve Pavlo Palisa ile birlikte Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın nasıl yeniden yapılandırılması gerektiğine karar verdik. Oleksandr Syrskyi'nin Kiev savunmasında, Harkov saldırısında ve Kursk operasyonunda Ukrayna için somut başarılar elde ettiği bir gerçektir. Uzun bir yol kat ettik, Ukrayna'nın savunması devam ediyor ve her savaşçıya saygıyla davranılmalıdır. Ukrayna'nın cephedeki güçlü duruşu için Oleksandr Syrskyi'ye ve tüm savaşçılarımıza müteşekkirim. Aynı vizyonu paylaştığı için Mykhailo Drapatyi'ye de müteşekkirim. Bugün Oleksandr Syrskyi, Andrii Hnatov ve ben gelecekteki hizmet formatlarını ve görevlerin doğru şekilde devredilmesini görüştük" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "Hepimizin istediği şey aynı: düşmanı yenmek ve Rusya'ya baskı uygulayarak Rusya'yı barışa zorlayacak şartları oluşturmak" dedi.

Ukrayna'da göstericiler askeri modernleşmenin itici gücü olarak görülen ve geçtiğimiz hafta görevden alınan eski Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'un göreve iadesini ve ordunun eski, Sovyet tarzı komuta kültürünü temsil ettiğini söyledikleri Syrskyi'nin görevden alınmasını talep ediyordu. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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