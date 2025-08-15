Zelenskiy: Savaşı Sona Erdirme Zamanı Geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Alaska'da yapılacak Trump-Putin zirvesine değinerek "Savaşı sona erdirme zamanı geldi ve Rusya gerekli adımları atmalı. ABD'ye güveniyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da gerçekleştireceği zirve öncesi Ukraynalı yetkililerle bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Pokrovsk bölgesinde çatışmaların yaşandığını kaydederek "Zaporijya bölgesindeki mevzilere özel bir önem verildi. Tüm askerlerimize teşekkür ediyorum. Rus ordusu, Alaska'daki zirvede daha elverişli siyasi konumlar elde etmeye çalışırken önemli kayıplar vermeye devam ediyor" dedi.

Ukraynalı yetkililerle finansman konusunu da ele aldıklarını belirterek, "Ordumuz, her şartta Ukrayna'ya yönelik tehditlere etkili ve hızlı bir şekilde yanıt vermeye hazır" ifadesini kullandı.

Rus tarafının Alaska'da zirveye yönelik niyetlerine dair istihbarat biriminde rapor beklediğini sözlerine ekleyen Zelenskiy, "Gerçekten de riskler yüksek. Önemli olan, bu toplantının Ukrayna, ABD ve Rus tarafı olmak üzere üçlü bir formatta liderler arasında adil bir barışa ve esaslı bir tartışmaya giden gerçek bir yolu açmasıdır. Savaşı sona erdirme zamanı geldi ve Rusya gerekli adımları atmalı. ABD'ye güveniyoruz. Her zaman olduğu gibi, olabildiğince üretken bir şekilde çalışmaya hazırız" dedi. - KİEV