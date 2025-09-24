Zelenskiy: Rusya'nın Nükleer Tehditlerine Dikkat Çekti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Geçtiğimiz yıl bu toplantıda özellikle Rusya'nın Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya nükleer santralimizi işgal etmesi nedeniyle radyasyon felaketi riski konusunda dünyayı uyarmıştım ama hiçbir şey değişmedi. Dün ise santralde tekrar elektrik kesintisi yaşandı ve Rusya nükleer tesislerin yakınındaki bölgelere bile ateş açmaya devam etti. Uluslararası kurumlar çok zayıf olduğu için bu çılgınlık devam ediyor. Estonya, Rus savaş uçaklarının kasıtlı olarak hava sahasına girmesi nedeniyle tarihinde ilk kez BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırmak zorunda kaldı" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika