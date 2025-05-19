Zelenskiy, Rusya ile Müzakere İçin Daimi Heyet Kurma Talimatı Verdi

Zelenskiy, Rusya ile Müzakere İçin Daimi Heyet Kurma Talimatı Verdi
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile gelecekteki müzakereler için daimi bir heyet kurulması talimatını verdi. Zelenskiy, liderler zirvesine de hazır olduklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılacak olan müzakereler için daimi heyet kurulması talimatı verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya- Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmelerin ardından Rusya ile yapılacak olan gelecek müzakereler için daimi heyet kurulması talimatı verdi. Zelenskiy, "Daimi bir genişletilmiş ulusal müzakere heyeti oluşturulması talimatını verdim" ifadelerini kullanarak, heyette hangi isimlerin yer alacağını paylaşmadı. Zelenskiy, "Ayrıca, kilit meselelerin çözümüne yönelik bir liderler zirvesine de hazırız" dedi.

Rusya ve Ukrayna, 2022'den bu yana ilk kez 16 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan görüşme gerçekleştirmişti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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