Zelenskiy: "Perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekliyor olacağım"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 15 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye görüşeceğini duyurarak, "Perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekliyor olacağım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes müzakereleri için 15 Mayıs'ta Türkiye'de görüşme davetine olumlu yanıt verdi. Zelenskiy, "Diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Ölümleri uzatmanın bir anlamı yok. Perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekliyor olacağım. Umuyorum ki bu sefer Ruslar, 'yapamayız' demek için bahane aramazlar" dedi.

Trump, Ukrayna'ya teklifi kabul etmesi için çağrı yapmıştı

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek kanlı savaşa bir son verilmesini müzakere etmek istiyor" demişti.

Ukrayna'nın söz konusu teklifi derhal kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını görebilirler. Eğer mümkün değilse, Avrupalı liderler ve ABD, durumu daha net bir şekilde anlayacak ve buna göre hareket edebilecek" demişti.

Ukrayna'nın İkinci Dünya Savaşı Zaferini kutlamakla meşgul olduğunu ifade eden Trump, "Putin'le bir anlaşma yapacaklarından şüphe etmeye başlıyorum. Görüşmeyi hemen şimdi yapın" demişti.

Putin'den İstanbul teklifi

Putin, Ukrayna yönetimine ateşkes anlaşması konusunda mesaj göndermiş, "Görüşmelere 15 Mayıs'ta daha önce de yürütüldüğü ama yarım bırakıldığı yerde, İstanbul'da vakit kaybetmeden başlamayı teklif ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu görüşmelerin gerçekleştirilmesi için çok şey yaptı" demişti. - KİEV