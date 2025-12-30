Zelenskiy: '(Rusya ile barış anlaşması) Ocak ayında imzalanmaya hazır olacak belgeler var'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile barış anlaşması kapsamında bazı belgelerin imzalanacağı tarih hakkında yaptığı açıklamada, "Ocak ayında imzalanmaya hazır olacak belgeler var" ifadelerini kullanarak, "Putin ile her türlü toplantı formatına hazırım" dedi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek barış anlaşmasına ilişkin diplomasi trafiği devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile barış anlaşması kapsamında bazı belgelerin imzalanacağı tarih hakkında açıklamada yaptı. Zelenskiy, Rusya ile barış anlaşması kapsamında ocak ayı başında bazı belgelerin imzalanacağını belirterek, "Ocak ayında imzalanmaya hazır olacak belgeler var. Bu, tarafların imza atmaya istekli olup olmadığına bağlı" dedi.

Müzakereleri başarıyla sonuçlandırmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu belirten Zelenskiy, "Ocak ayında Avrupa, ABD ve Ukrayna liderlerinin ortak bir toplantı yapma fırsatı olduğuna inanıyoruz. Ruslarla bir toplantı yapma konusunu gündeme getirdik. Başkan Trump ve Avrupalı liderlere söyledim ve şimdi tekrar teyit ediyorum: Putin ile her türlü toplantı formatına hazırım. Toplantımızın formatından korkmuyorum. Önemli olan Rusların korkmamasıdır" dedi.

Şu anda müzakere aşamasında olan altıncı belgenin barış anlaşması ve güvenlik garantilerinin uygulanmasına yönelik adım adım bir plan olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Altıncı belge tam olarak tartışmaya sunduğumuz plandır" dedi.

Zelenskiy, 16 Aralık'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan görüşmelerin ardından savaşın sona erdirilmesiyle ilgili beş belgenin tartışıldığını belirtmiş, bunlardan bazıları güvenlik garantileriyle ilgiliyken, diğerlerinin ise savaş sonrası toparlanmayla ilgili olduğunu ifade etmişti. - KİEV