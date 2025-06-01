Zelenskiy İstanbul'daki Görüşmeler Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Zelenskiy İstanbul'daki Görüşmeler Öncesi Açıklamalarda Bulundu
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'da yarın yapılacak Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmeleri öncesinde açıklamalarda bulundu. Heyete Rüstem Umerov başkanlık edecek. Zelenskiy, tam ve şartsız ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve kayıp çocukların geri getirilmesi gibi konuların görüşüleceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yarın İstanbul'da yapılması planlanan müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Yarın İstanbul'da yapılacak toplantı öncesi tutumumuzu netleştirdim. Heyetimize Rüstem Umerov başkanlık edecek" dedi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes görüşmelerine yarın İstanbul'da devam edilecek. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşme öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanlığı, istihbarat kurumlarımız ve Ukrayna Güvenlik Servisi'nden raporlar aldım. Savunmamız, aktif eylemlerimiz ve diplomasimiz hakkında bilgi edindim. Bağımsızlığımızı, devletimizi ve halkımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yakın dönem için görevleri belirledim ve ayrıca Yarın İstanbul'da yapılacak toplantı öncesi tutumumuzu da netleştirdim" dedi.

İstanbul'daki görüşmelerdeki tutumlarına ilişkin detay veren Zelenskiy, "Birincisi, tam ve şartsız ateşkes. İkincisi, esirlerin serbest bırakılması. Üçüncüsü, kaçırılan çocukların geri getirilmesi. Güvenilir, kalıcı bir barışın sağlanması ve güvenliğin temin edilmesi için, en üst düzeyde bir toplantının hazırlanması. Bu kilit meseleler yalnızca liderler tarafından çözülebilir. Yarın heyetimize Rüstem Umerov başkanlık edecek" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna, 2022'den bu yana ilk yüz yüze görüşmelerini 16 Mayıs tarihinde yine İstanbul'da gerçekleştirmişti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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