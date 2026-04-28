Zelenskiy: "İsrail'in çalıntı Ukrayna tahılını satın alması meşru değil"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail'in Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarında elde ettiği tahılı satın almasının "meşru bir ticaret" olmadığını belirterek bu tür eylemlere karşı yaptırımlar uygulanacağını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail ile patlak veren tahıl krizine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Zelenskiy paylaşımında, "Normal şartlar altında çalıntı mal satın almak, yasal sorumluluk gerektiren bir eylemdir. Bu durum özellikle Rusya tarafından çalınan tahıllar için geçerlidir. Aynı tahılı taşıyan bir başka gemi de İsrail'deki bir limana ulaştı ve boşaltmaya hazırlanıyor. Bu meşru bir ticaret değildir ve olamaz. İsrailli yetkililer, ülkenin limanlarına hangi gemilerin geldiğinden ve ne tür yük taşıdıklarından habersiz olamaz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği topraklarda bulunan tahılları sistematik olarak ele geçirdiğini ve "işgalcilerle" bağlantılı kişiler aracılığıyla ihracatını organize ettiğini savunan Zelenskiy, "Bu tür planlar, İsrail devletinin kendi yasalarını ihlal etmektedir. Ukrayna, bu tür olayların önlenmesi için diplomatik kanallar aracılığıyla gerekli tüm adımları atmıştır. Ancak bir başka geminin daha durdurulmadığını görüyoruz. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na, devletimizin tüm ortaklarını durum hakkında bilgilendirmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Yaptırım hazırlığı

Zelenskiy, "İstihbarat servislerimizden elde ettiğimiz bilgilere dayanarak hem bu tahılı doğrudan taşıyanları hem de bu suç planından kar elde etmeye çalışan kişi ve tüzel kişileri kapsayacak ilgili bir yaptırım paketi hazırlıyoruz. İlgili kişilerin Avrupa yaptırım rejimlerine dahil edilmesini sağlamak için Avrupalı ortaklarımızla da koordinasyon sağlayacağız. Ukrayna her ülkeyle ortaklığa ve karşılıklı saygıya güvenmektedir. Özellikle Orta Doğu'da güvenliği artırmak için gerçekten çalışıyoruz. İsrailli yetkililerinin Ukrayna'ya saygı göstereceğini ve ikili ilişkilerimizi zedeleyecek eylemlerden kaçınacağını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarından tahıl satın almaması konusunda yapılan çağrıya karşı eylemsizliği nedeniyle İsrail'in Kiev Büyükelçisinin bakanlığına çağrıldığını belirtmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Ukrayna'nın tahılın "çalıntı" olduğuna yönelik hiçbir kanıt sunmadığını söylemişti.

Ukrayna tahılını taşıdığı iddia edilen Rusya bandıralı ABINSK adlı ilk kuru yük gemisi 12 Nisan'da İsrail'in Hayfa kentine ulaşmış ve 15 Nisan'da bölgeden ayrılmıştı. Ukrayna, İsrail'e söz konusu gemiye el koyması çağrısında bulunmuştu. Geminin 43 bin ton tahıl taşıdığı öne sürülmüştü. Ukrayna dün bir Rus gemisinin daha Hayfa'ya Ukrayna tahılı taşıdığını açıklamıştı. - KİEV

