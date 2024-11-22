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Zelenskiy'den Rusya'ya Oreşnik tepkisi: Bu açıkça uluslararası bir suçtur

Zelenskiy'den Rusya'ya Oreşnik tepkisi: Bu açıkça uluslararası bir suçtur
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın fırlattığı yeni Oreşnik füzesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Birileri başka ülkeleri sadece terör için değil, aynı zamanda terör eylemleri yoluyla yeni füzelerini test etmek için de kullanmaya başladığında, bu açıkça uluslararası bir suçtur" dedi. Zelenskiy, Batılı ülkelere seslenerek Putin'e savaşı genişletmekten gerçekten korkması ve eylemlerinin sonuçlarını hissetmesi için ciddi bir yanıt verilmesi gerektiğini de vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın fırlattığı yeni Oreşnik füzesine ilişkin konuştu. Ukrayna'nın "yeni risklere" karşı koymak için yeni hava savunma türleri geliştirmeye çalıştığını belirten Zelenskiy, "Benim adıma Ukrayna Savunma Bakanı, yeni risklere karşı hayatları koruyabilecek yeni hava savunma sistemleri konusunda ortaklarımızla görüşmeler yapıyor" dedi.

"BU ULUSLARARASI BİR SUÇTUR"

Rusya'yı suçlayan Zelenskiy, "Birileri başka ülkeleri sadece terör için değil, aynı zamanda terör eylemleri yoluyla yeni füzelerini test etmek için de kullanmaya başladığında, bu açıkça uluslararası bir suçtur" ifadelerini kullandı.

BATILI ÜLKELERE ÇAĞRI

Zelenskiy açıklamasında Batılı ülkelere seslenerek, Putin'e savaşı genişletmekten gerçekten korkması ve eylemlerinin sonuçlarını hissetmesi için ciddi bir yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı. Ukraynalılara uyarıda bulunan Zelenskiy, "Savaşta başka bir yol yoktur. Putin'in bizi korkutmaya çalışmaya devam edeceğinin farkında olmalıyız! Tüm gücünü bu şekilde inşa etti" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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