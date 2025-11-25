Haberler

Zelenskiy: Barış Yolunda İlerleme Var

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cenevre'deki barış görüşmelerinin ardından umut verici sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Ayrıca, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsviçre'de 2 süren barış görüşmelerine ilişkin, "Cenevre'deki toplantıların ardından, barış yolunu gerçek kılabilecek birçok ihtimal görüyoruz. Sağlam sonuçlar var ve önümüzde hala çok iş duruyor" açıklaması yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenskiy görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, iyi ve çok verimli bir görüşmeydi. Ukrayna halkına ifade ettiği taziye için Başbakana teşekkür ettim" dedi.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde Pazar günü başlayan ve 2 gün süren barış görüşmelerine değinen Zelenskiy, "Cenevre'deki toplantıların ardından, barış yolunu gerçek kılabilecek birçok ihtimal görüyoruz. Sağlam sonuçlar var ve önümüzde hala çok iş duruyor. Bugün, Gönüllüler Koalisyonu'nun bir toplantısı gerçekleşecek. Tutumlarımızı ve tartışma için öncelikli meseleleri, ayrıca bazı sonraki adımlarımızı ve temaslarımızı koordine ettik" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
