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Zelenskiy, ABD'nin hamlelerini 'Kiev'e ihanet' saydı, rafineri saldırılarına dönecek

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırılara yeniden başlayacaklarını ve ABD'nin son hamlelerini 'Kiev'e ihanet' saydığını açıkladı. ABD'nin istihbarat iletişimini kesmesi ile Starlink kısıtlamasının Ukrayna için tehlikeli olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırılarına yeniden başlayacağını ve ABD'nin son hamlelerini "Kiev'e ihanet" olarak nitelendirdiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiliz medyasına röportaj verdi. Zelenskiy, "( Rusya'daki) Rafinerilere yönelik saldırılara ilişkin engel kalktı. İşimiz bitti" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD'nin ilan ettiği "enerji ateşkesine" uymak için 3 günlüğüne enerji sektörüne tönelik saldırılara ara verdiğini, ancak Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik saldırılara devam ettiğini belirtti. Zelenskiy ayrıca ABD'nin istihbarat iletişimini kesmesinin ve Starlink internet hizmetini kısıtlamasının Ukrayna için "tehlikeli" olduğunu dile getirerek, "Bir çıkış yolu bulacağız" dedi. Ukrayna birliklerinin SpaceX'in Starlink uydusuna erişiminin kısıtlanmasını sert bir dille eleştiren Zelenskiy, ülkesinin askeri liderlerinin, Trump'ın "ateşkesine" uymadıkları takdirde ABD istihbaratından bilgi alamayacakları konusunda uyarıldığını söyledi. Bunun "teknik arıza olarak sunulduğunu" belirten Zelenskiy, "Bu, teknik bir sorun değildi. Bu, bir irade meselesiydi" ifadelerini kullandı. Rusya'nın saldırılarına devam etmesi halinde Ukrayna'nın Beyaz Saray ile ilişkilerini düzeltmek amacıyla petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurup durdurmayacağı sorulan Zelenskiy, bunu ancak ABD'nin kendisine daha fazla Patriot füze savunma sistemi sağlaması durumunda kabul edeceğini söyledi.

Zelenskiy ayrıca İngiliz yayıncı Piers Morgan'ın programında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın iç yakıt fiyatlarını dengelemek için Rusya ile yaptığı dizel anlaşması nedeniyle "ihanete uğramış" hissettiğini dile getirdi.

Öte yandan Ukrayna Trump'ın "enerji ateşkesine" şans vermek için Rusya'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırılardan kaçınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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