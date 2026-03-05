Haberler

ABD, Ukrayna'dan İran dronlarına karşı yardım istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin Orta Doğu bölgesinde İran dronlarına karşı koruma talep ettiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'dan İran dronlarına karşı yardım istediğini belirterek, "ABD'den Orta Doğu bölgesinde 'Shahed'e karşı koruma konusunda özel destek talebi aldık" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD'nin Ukrayna'dan İran dronları konusunda yardım istediğini açıkladı. Zelenskiy, "ABD'den Orta Doğu bölgesinde Shahed'e (İran dronu) karşı koruma konusunda özel destek talebi aldık. Gerekli araçları sağlamak ve gerekli güvenliği garanti edebilecek Ukraynalı uzmanların hazır bulunmasını için talimat verdim. Ukrayna, güvenliğimizi sağlamaya ve halkımızın hayatını korumaya yardımcı olan ortaklarına yardım eder" dedi.

Ukrayna'nın Rusya'nın 4 yılı geride bırakan savaşta topraklarına yönelik saldırılarda sık sık İran dronlarını kullanması nedeniyle söz konusu dronlara karşı büyük tecrübe edindiği biliniyor. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Zelenski: ABD, İran İHA'larına karşı bizden destek talep etti

ABD, İran İHA'ları karşısında çaresiz! Resmen Zelenski'ye sığındılar
Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf her şeyi özetliyor! Kapıların açılmasıyla can pazarı yaşandı
Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var