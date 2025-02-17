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Ümit Özdağ'a 4 yıl 8 ay hapis talebi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanmıştı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Özdağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı. İddianamede, Özdağ'ın gerçekleştirdiği söz ve beyanları ile Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu işlediği, Cumhurbaşkanına yönelik söylediği kabul edilen ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu belirtildi.

4 YIL 8 AY HAPSİ İSTENDİ

Özdağ'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin mevcut olduğu belirtilerek 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırılması istendi.

Ümit Özdağ'a 4 yıl 8 ay hapis talebi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıVEFA:

Vatan severler hapiste, ülkeyi talan edenler dışarıda! Böyle adalet olmaz olsun!

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Bu nasıl bir g.t korkusudur arkadaş :D

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Haber YorumlarıÜmit TV:

ne yaptı devleti mi soydu Apo itine özgürlük mu istedi yoksa milyonlarca Suriyeliyi Afgan vs ipsiz kaçkını Türk milletinin başına bela mı etti ne yaptı bu adam memleketin menfaatine karşı da bu ceza isteniyor

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Aç bırakın bunu içeride..

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Haber YorumlarıCafer Kılıçaslan:

neye göre bu ceza

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Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

içerde haddini bilmeyi öğreniyordur.. ceza da kesinleşirse çok da iyi olur provokatörden başkası değildi.

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Haber YorumlarıAlaeddin Genç:

20 Milyon emekli bunları Genel seçimlerde gönderecek merak etmeyin,Kul hakkına girdiler seyyanen zammı vermemekle.

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıBahtsız Bedevi:

imralı sporda oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu çocuk katili (30.000 kişinin ölümündensorumlu) Öcalan giren oyuncu Ümit Özdağ

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Haber Yorumlarımurat dural:

Adaletin olmadığı yer de Müslüman olmaz eğer ben Müslümanım diğor san Adaletli olacaksın Hak yemeyeceksin gerisi boş !

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Haber YorumlarıMehmet Beyaz:

cezayi secim endeksli vereceklerki giremezsin

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