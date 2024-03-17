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Ümit Özdağ, Isparta'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Özdağ, Hafız İbrahim Demiralay'ın kabrini ve şehitliği ziyaret ettikten sonra partisinin belediye başkan adayı Gökmen Gökmenoğlu'nun projelerini anlatan serginin açılışını yaptı. Daha sonra, Süleyman Demirel'in İslamköy'deki müze ve anıt mezarını ziyaret eden Özdağ, Eğirdir ve Şarkikaraağaç ilçelerinde de partisinin adaylarıyla esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da çeşitli ziyaretler yaptı.

İlk olarak Hafız İbrahim Demiralay'ın kabrini ve şehitliği ziyaret eden Özdağ, Kaymakkapı Meydanı'nda partisinin belediye başkan adayı Gökmen Gökmenoğlu'nun projelerini anlatan serginin açılışını yaptı.

Özdağ daha sonra, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki müze ve anıt mezarını ziyaret etti.

Özdağ, Eğirdir ve Şarkikaraağaç ilçesinde de partisinin adaylarıyla esnaf ziyareti yaptı.

Kaynak: AA / Politika

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