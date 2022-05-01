Ümit Özdağ, Suriyeli aileye bayram ziyaretine gitti! Evde yaşanan diyalog dikkat çekti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da Suriyeli bir aileye bayram ziyaretinde bulundu. Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ, bayram ziyaretinde bulunduğu aileyle bir süre sohbet etti.

"ASKERE GİTMEK İSTEMEDİĞİM İÇİN DÖNMÜYORUM"

Suriyeli babaya nereden geldiklerini soran Özdağ, ailenin Suriye'de savaş başladıktan 5 sene sonra Halep'ten geldiğini öğrendi. Özdağ'ın Suriye'ye dönmek isteyip istemedikleri sorusu üzerine "Suriye'ye askere gitmek istemediği için dönmediğini" belirten Suriyeli baba, "Dönsek çok iyi olur, bizim toprağımız orada." dedi.

ÖZDAĞ: BEŞAR ESAD İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Ümit Özdağ da "Zafer Partisi olarak Beşşar Esad ile görüşeceğiz. Vatanlarınıza dönmeniz için çalışma yapacağız. Hangi köyden geldiyseniz o köye, kasabaya, şehre dönebilesiniz. Hakkınızda af çıktı, takibat olmayacak." ifadesini kullandı. Özdağ, daha sonra çocuklara bayram hediyesi vererek evden ayrıldı.