Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsrail'in Gazze'ye saldırılarını eleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Onları kayıtsız, koşulsuz destekleyen ve bırakın ateşkesi, durup düşünmeyi tavsiye bile etmeyen Batılı birtakım devletler, Batı uygarlığının yalnız ayağına değil, beynine ve kalbine sıkıyorlar." dedi.

Gürel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

İsrail-Filistin çatışması ile Türkiye'nin etrafındaki askeri çatışmalar, riskler ve belirsizliklerin daha da arttığına dikkati çeken Gürel, şunları kaydetti:

" İsrail, hiçbir uluslararası hukuku tanımadan ve savaş hukukunu gözetmeden yaklaşık 2 milyon insanı hapsettiği bölgede katletmeye başladı. Bu Orta Çağ'daki kuşatma yöntemidir, anlaşılan yeniden Orta Çağ'a dönüyoruz. Onları kayıtsız, koşulsuz destekleyen ve bırakın ateşkesi, durup düşünmeyi tavsiye bile etmeyen Batılı birtakım devletler, Batı uygarlığının yalnız ayağına değil, beynine ve kalbine sıkıyorlar."

Gürel, neredeyse soykırıma varmak üzere olan İsrail saldırganlığını destekleyen Batılıların, ülkelerindeki İsrail karşıtı eylemleri de kısıtladığına işaret ederek, böylece Batı'nın temel değerlerinin yıkıldığını ifade etti.

Ümit Özdağ'ın konuşması

Genel Başkan Ümit Özdağ da bir süre önce sosyal medyada Türkiye'deki sığınmacılar konusunda açıklamalar yapan 27 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 8'inin tutuklandığını söyledi.

Aralarında gazeteci, iş insanı ve sanatçıların da bulunduğunu belirten Özdağ, bu durumun kanunun kötüye kullanılmasından kaynaklandığını iddia etti.

Özdağ, Zafer Partisi'nin Türk milletinin menfaatlerini temsil eden tavrının, halktan takdir gördüğünü sözlerine ekledi.