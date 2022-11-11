Z kuşağına oy tercihleri soruldu! Yüzde 25 oranında Millet İttifakı birinci çıkarken, yüzde 32'lik kesim kararsız olduğunu söyledi

MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, Z Kuşağı üzerinde yapılan son seçim anketini yayımladı. Anket sonuçlarına göre ilk kez oy kullanacak Z Kuşağı, yüzde 25 oranında Millet İttifakı'na oy vereceğini söylerken Cumhur İttifakı'na destek yüzde 22 oranında oldu. HDP'nin oy oranı yüzde 13,9 diğer partilere oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 7,6 oldu. Kararsız seçmenlerin oranı ise yüzde 31,9 olarak çıkması dikkat çekti.

2023'de ilk defa oy kullanacak 6 milyon seçmen, seçimlerin sonuçları için büyük önem arz ediyor. Siyasi partilerde bu kesimin oyunu almak için yoğun çaba sarf ederken MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, Z Kuşağı üzerinde yapılan son seçim anketini yayımladı. Sonuçlarda kararsız seçmenin oranı ise dikkat çekti.

MİLLET İTTİFAKI İLK SIRADA

Anket sonuçlarına göre, Z Kuşağı'nın ilk kez oy kullanacak seçmenin yaklaşık yüzde 25'i Millet İttifakı'nı destekliyor. Yüzde 22'si Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söylüyor. HDP'nin oy oranı yüzde 13,9 diğer partilere oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 7,6 oldu.

KARARSIZ SEÇMEN 3'TE BİR ORANINDA

Özer Sencar ise söz konusu paylaşımına, "Asıl önemli veri bu geçlerin yaklaşık 1/3'ünün kararsız olması. Bu kitleye ulaşabilen partiler avantajlı hale gelebilir" ifadelerini kullandı.