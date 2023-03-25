"Yüzde 25 oyumuz var" diyordu! Ahmet Özal imza yarışında büyük hayal kırıklığı yaşadı

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 100 bin imza toplaması gereken isimlerden biri olan Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, son düzlüğe girilirken 977 imza toplayabildi. Hatırlanacağı üzere Özal, geçtiğimiz günlerde iddialı bir çıkışa imza atarak "Oyumuz yüzde 25 civarında" demişti.

Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. YSK tarafından başvurusu kabul edilen 11 adayın, 100 bin imza toplamaları gerekiyor. Adaylardan Muharren İnce, bugün itibarıyla 100 bin imzayı aşarak 3. Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Başvuru yapan Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Doğu Perinçek, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. İmza toplama süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edecek.

AHMET ÖZAL'A BÜYÜK ŞOK

İmza yarışı içerisinde en dikkat çeken isimlerden biri de Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Özal. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Oyumuz yüzde 25 civarında" diyerek dikkatleri üzerine çeken Özal'ın bu iddialı konuşması, imza kampanyasına pek yansımışa benzemiyor. Son düzlüğe girilirken Özal şu ana kadar 977 imza toplayabildi.