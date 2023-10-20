Yüreğir Belediye Meclisi ve MHP Adana İl Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Belediye meclisi üyeleri ortak bir bildiri yayımlayarak İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı ise İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım boyutuna ulaştığını belirterek kınadı.

Yüreğir Belediye Meclisi ve MHP Adana İl Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Belediyeden yapılan açıklamada, meclis üyeleri ortak yayımladıkları bildiride İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Saldırıların insanlık suçu olduğu belirtilen bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. İsrail'in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuka ve insancıl hukuka aykırı saldırılarını artarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

MHP Adana İl Başkanlığı da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, ilçe başkanlarıyla parti binasında düzenlediği toplantıda, Gazze'deki İsrail saldırılarının soykırım boyutuna ulaştığını belirtti.

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları nefretle kınadığını aktaran Kanlı, "Hamas'ın saldırısını bahane eden İsrail'in günlerdir Müslüman sivil halka yönelik ölçüsüz, orantısız, sınırsız saldırıları ne acıdır ki devam ediyor." dedi.

Kanlı, insanların kıt imkanlar içinde yaşamaya çalıştığı Gazze'de elektrik ve suyun kesilmesinin yanı sıra gıdayla ilk yardım malzemelerinin girişine izin verilmemesinin trajediyi büyüttüğünü kaydetti.