Yunus Koca, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Seçildi

İyi Parti Manisa 4. Olağan İl Kongresi'nde oyların 239'unu alan Yunus Koca yeni il başkanı oldu.

İyi Parti Manisa 4. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Yunusemre ilçesindeki Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda yapılan kongrede mevcut başkan Ali Zafer İksir aday olmazken, başkanlık için Erhan Dumlu ve Yunus Koca yarıştı.

Kongreye İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı ve GİK Üyesi Hasan Eryılmaz katıldı. Kongrenin divan başkanlığını ise İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat üstlendi.

601 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede 453 delege sandık başına gitti. 5 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 448 oy geçerli sayıldı. Yunus Koca 239 oy alarak İYİ Parti Manisa İl Başkanlığına seçilirken, rakibi Erhan Dumlu 209 oyda kaldı.

İki adayın yarıştığı kongrede rekabet olmadığını belirten Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, her iki adayı da tebrik ederek başarılar diledi. - MANİSA